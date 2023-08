Calciomercato Milan – Centrocampista, idea Veretout se parte Krunic

Il centrocampista bosniaco ha trovato già da settimane l'accordo con il club di Istanbul ma, finora, ha offerto troppo poco al Milan (si parla di circa 7 milioni di euro) per strappare Krunic, uno dei titolari del tecnico Stefano Pioli, dal centrocampo rossonero. Nel caso in cui, però, alla fine il Milan cedesse al pressing dei turchi per Krunic, ecco che Veretout potrebbe rappresentare un'opzione valida.