Calciomercato Milan – Attaccante, Véliz piace. Può arrivare però se …

Le mosse del Milan nel calciomercato di agosto descritte su 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. In particolare, per quanto concerne l'attacco, il tecnico rossonero Stefano Pioli vuole capire se Noah Okafor , come previsto, sarà il vice designato di Olivier Giroud .

Calciomercato Milan: Véliz nel mirino del Diavolo

Pioli non ha potuto vedere finora all'opera lo svizzero, che mancherà anche in occasione dell'amichevole Milan-Barcellona. Qualora Okafor fosse confermato in quel ruolo, la palla passerebbe a Lorenzo Colombo. Il quale potrebbe restare come terza punta dell'attacco rossonero oppure andare via in prestito per giocare.