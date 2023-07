Calciomercato Milan – Da Adli a Origi: tutti i giocatori in uscita

Tante squadre su Adli, PSV su CDK, Vásquez in Championship

Per Adli si sono fatte avanti Lille, Eintracht Francoforte e Siviglia; con De Ketelaere si è fatto sentire il PSV Eindhoven. Quello di Divock Origi, invece, resta una caso a parte. Stefano Pioli non lo ha portato in tournée negli Stati Uniti d'America: segnale forte di come il centravanti belga non rientri nel progetto tecnico rossonero per questa stagione. Motivo per cui Origi ha iniziato a valutare le offerte dall'Arabia Saudita.