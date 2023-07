Calciomercato Milan – Ballo-Touré gradisce il Bologna. Ma c’è un problema

Fodé Ballo-Touré andrà via dal Milan in questo calciomercato estivo e sembra apprezzare particolarmente la destinazione emiliana. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato anche del calciomercato in uscita del Milan , focalizzandosi, tra gli altri, su Fodé Ballo-Touré , terzino sinistro franco-senegalese classe 1997 che è tra i giocatori in partenza dai rossoneri, non rientrando più nel progetto tecnico di Stefano Pioli .

Calciomercato Milan: le ultime news su Ballo-Touré

Per la 'rosea', Ballo-Touré vuole andare in una squadra dove può giocare molto. Questa è la sua priorità dopo due stagioni da comprimario in rossonero, con appena 1.185' sul terreno di gioco spalmati in 26 presenze nell'arco di due annate da riserva di Theo Hernández. Per questo motivo non ha chiuso il suo trasferimento al Fulham.