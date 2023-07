Calciomercato Milan – Qualche cessione per arrivare a Véliz: il punto

Alejo Véliz è un obiettivo concreto di calciomercato del Milan per l'attacco. Il suo arrivo, però, può concretizzarsi solo se esce qualcuno

Parlando del calciomercato del Milan, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, nel caso di cessione di Ante Rebić e Junior Messias al Besiktas, il Diavolo possa, poi, andare a pensare di piazzare un altro colpo in entrata nel reparto avanzato.