Calciomercato Milan – Rebic va al Besiktas: cifre e dettagli

Ante Rebic si prepara a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo dopo quattro stagioni in maglia rossonera. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, l'attaccante croato, classe 1993, si trasferirà in Turchia per giocare con il Besiktas.