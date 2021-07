Calciomercato Milan – Van de Beek nel mirino, ma c’è anche il Real Madrid

Donny Van de Beek è molto richiesto durante questa sessione di calciomercato. Non c'è solo il Milan su di lui: occhio al Real Madrid

Il Milan prosegue la ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato e il nome di DonnyVan de Beek fa gola ai rossoneri. Il giocatore è reduce da una pessima stagione con la maglia del Manchester United: visto il rendimento da top player di Bruno Fernandes, l'olandese ha trovato pochissimo spazio e non è convinto di restare in Inghilterra.