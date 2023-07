Calciomercato Milan – Il Valencia vuole scatenare un’asta per Musah

Il Valencia sarebbe intenzionato a scatenare un'asta per Yunus Musah, centrocampista su cui è forte l'interesse del Milan

Una delle trattative più calde in casa Milan, dopo l'ufficializzazione anche del colpo Tijjani Reijnders è quella per Yunus Musah del Valencia . Il mediano statunitense andrebbe ad implementare il parco centrocampisti a disposizione di Stefano Pioli e sarebbe anche un innesto di qualità.

Secondo quanto riferito da 'Sky', però, nonostante il Milan sembrasse ad un passo dalla chiusura, al momento pare che il Valencia voglia attendere per abbassare le richieste. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe scatenare un'asta per Yunus Musah, aspettando quindi che altre società si facciano avanti. LEGGI ANCHE: Dalla Spagna: "Milan favorito per Chukwueze" >>>