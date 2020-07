Calciomercato Milan – Upamecano ha rinnovato con il Lipsia: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Dayot Upamecano è stato tra i difensori accostati al Milan nel corso di questi mesi, anche e soprattutto perché si trattava di un giocatore vicino a Ralf Rangnick. Ora che il tedesco non sarà più il manager dei rossoneri, la pista si è raffredata. Ma non solo, il difensore ha rinnovato con il RB Lipsia.

Secondo indiscrezioni dalla BILD, Upamecano ha firmato un rinnovo fino al 2023 con il Lipsia, ed è stata inoltre inserita una clausola di 50 milioni di euro. Siamo certi, a questo punto, che di Upamecano accostato al Milan non se ne parlerà più, almeno non in questa sessione estiva di calciomercato 2020.

