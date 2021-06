Calciomercato Milan – Un paio di cessioni: indiziati Leao e Hauge

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao e Jens Petter Hauge potrebbero essere ceduti per fare cassa e finanziare gli acquisti

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan , che deve fronteggiare molte spese in questa sessione di calciomercato (riscatto di Fikayo Tomori , acquisto di un trequartista come Rodrigo de Paul ), ha bisogno di fare cassa.

Sono molti, infatti, i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Come, ad esempio, Andrea Conti e Mattia Caldara. Chi, però, in questo momento ha mercato sono Rafael Leao e Jens Petter Hauge. Per il portoghese, però, non c'è un club disposto a spendere i 25 milioni di euro richiesti dal Milan per lasciarlo andare via.