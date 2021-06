Calciomercato Milan – Giroud, intesa in 48 ore. Poi l’ostacolo Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud vicino all'intesa con il Diavolo. Ma dovrà svincolarsi gratuitamente dai 'Blues'

Daniele Triolo

Il Milan sta accelerando per portare a casa Olivier Giroud in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. A ridotto del weekend è decollata, infatti, la trattativa per il contratto del centravanti francese. Tutto lascia credere che entro le prossime 48 ore si profili un'intesa totale tra le parti.

Sul piatto un contratto di due anni, oppure di tre, ma con facili vie d'uscita. La differenza, secondo la 'rosea', è ormai minima: l'offerta del Milan è di 3,5 milioni di euro netti a stagione, la richiesta dell'entourage del giocatore del Chelsea è di 4. Con il rinnovo unilaterale del contratto esercitato dai 'Blues' su Giroud, l'ingaggio è fissato in 4,2, ma per una sola stagione.

In ogni caso, grazie al Decreto Crescita, il Milan contiene i costi del nuovo ingaggio, considerando che c'è un risparmio del 50% sulle tasse. Anche per questo motivo si sta ragionando sul terzo anno di contratto, di modo da garantire, nel caso, la continuità dei due anni fiscali.

Già oggi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono previsti approfondimenti tra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara con il quartier generale di Londra per definire la pratica di calciomercato relativa a Giroud. Il Milan, infatti, non dorme sonni tranquilli per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Pertanto, è doveroso portare a casa il centravanti transalpino quanto prima.

Giroud, che ha avuto anche il gradimento del tecnico Stefano Pioli, dovrà ora liberarsi dal Chelsea a parametro zero. Il Milan, infatti, non intende versare alcun indennizzo al club di Roman Abramovic. L'entourage dell'ex Arsenal e Montpellier, anche in queste ore, ha confermato che c'è la possibilità che il giocatore si svincoli gratuitamente dai 'Blues'.

Il Milan si impegna a vincolare Giroud unicamente nel caso in cui possa arrivare gratis. Il giocatore conosce questo limite e lo accetta, volenteroso di sposare il progetto del Milan in questo calciomercato. Non è escluso che Giroud rinunci ad alcune spettanze per agevolare la sua personale transazione con il Chelsea.

L'opportunità di giocare in Serie A, dopo il mancato approdo negli scorsi anni a Inter e Lazio, lo lusinga. La nonna materna era italiana e, pertanto, il bomber della Nazionale di Didier Deschamps non vede l'ora di mettersi alla prova nel nostro campionato. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 13 giugno >>>