Calciomercato Milan – Schira: “Riscatto Tomori ufficiale nelle prossime ore”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sta per diventare interamente un calciatore rossonero. Contratto di cinque anni

Il Milan è ad un passo dal mettere a segno il suo secondo colpo ufficiale nel calciomercato estivo 2021: Fikayo Tomori . Dopo l'acquisto di Mike Maignan dal Lille , infatti, i rossoneri stanno per annunciare il riscatto del difensore centrale, classe 1997, dal Chelsea . Lo sostiene il giornalista sportivo Nicolò Schira con un post sul suo account ufficiale su 'Twitter'.

Per Schira, nelle prossime ore ci sarà l'annuncio ufficiale del riscatto di Tomori, che, dunque, lascerà a titolo definitivo il Chelsea per diventare totalmente di proprietà del Milan. Diavolo rapito dalla forza e dall'efficacia che Tomori ha dimostrato avere in occasione delle sue 22 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia della scorsa stagione.