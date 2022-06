Calciomercato Milan – Dybala, rossoneri vigili. Se non va all’Inter…

Paulo Dybala è nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo o no? Ecco cosa pensa 'SportMediaset' di tutta la situazione

Daniele Triolo

Paulo Dybala, promesso sposo dell'Inter, può finire al Milan in questa sessione di calciomercato estivo? Per ora no. Però tutto è possibile.

Calciomercato Milan: rossoneri sempre con un occhio a Dybala

Al momento, secondo 'SportMediaset', il Milan non è sulla 'Joya'. Il giocatore argentino è in trattativa con l'Inter e nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, e Fabrizio De Vecchi, intermediario di Dybala. La proposta contrattuale dell'Inter, un accordo di quattro anni da 6 milioni di euro più bonus, non ha scaldato più di tanto l'entourage dell'ex juventino. Il quale ha fretta di capire in quale squadra giocherà nella prossima stagione.

Qualora la trattativa con l’Inter non dovesse chiudersi, i rossoneri potrebbero fare un tentativo, ha spiegato 'SportMediaset'. Ovviamente sempre nel rispetto della sostenibilità e del salary cap imposto anche da Gerry Cardinale e dal fondo RedBird. Il Milan non offrirà i 6 milioni che offre l’Inter. Al momento dunque no, ma il Milan è vigile anche perché Dybala è stato chiaro e vuole un club che possa garantirgli la Champions League.

Questa, per i colleghi di 'SportMediaset', è una trattativa che non si definirà nei prossimi giorni. Ci vorrà più tempo per capire quale piega prenderà. L’Inter è in vantaggio ma ancora l’operazione non è definita. E pertanto tutti possono sperare, Diavolo incluso. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>