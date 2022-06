Calciomercato – Dybala, l’Inter prende tempo e il Milan fiuta il colpo

Paulo Dybala possibile colpo di calciomercato per il Milan? L'Inter è in posizione di vantaggio, ma i nerazzurri sono costretti all'attesa

Daniele Triolo

Paulo Dybala, promesso sposo dell'Inter, può finire al Milan in questo calciomercato estivo? Dopo il 'Corriere della Sera', anche 'La Gazzetta dello Sport' non esclude del tutto questo scenario. La 'rosea' ha ricordato come, entro la fine di questa settimana, Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, incontrerà Fabrizio De Vecchi, intermediario che segue da vicino gli interessi dell'attaccante argentino.

Non è detto, però, che nel summit ci sia anche Jorge Antun, procuratore di Dybala con il quale l'Inter ha qualche frizione al momento. Non sarà un incontro risolutivo. Per il quotidiano sportivo nazionale, magari, servirà però a rompere il ghiaccio di una trattativa finita in stand-by da giorni. L'Inter dirà a Dybala che vuole prendere tempo, anche perché, per ora, i nerazzurri non possono fare altro.

Calciomercato Milan: frenata Inter su Dybala. Le ultime news

Ci sono, infatti, numeri che non tornano in materia di monte ingaggi. Dopo aver praticamente chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku, devono uscire far Alexis Sánchez ed Edin Džeko altrimenti l'operazione Dybala l'Inter non la può fare. Ecco perché i nerazzurri si sono presi una 'pausa di riflessione' nei negoziati.

Non è facile, però, far uscire il cileno e il bosniaco. Il primo costa, all'anno, 10 milioni di euro lordi al club nerazzurro e per andare via (lo vuole l'Olympique Marsiglia) chiede una ricca buonuscita. Il secondo, che pesa, invece, per 11 milioni di euro lordi nel bilancio dell'Inter, sta bene a Milano e non vorrebbe cambiare aria.

Dybala, quindi, che farà? Aspetta l'Inter, certo, perché ha un patto con Marotta. Ma non di certo all'infinito. Questa fase di stallo, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', può spingere altre squadre a ragionare sul nome della 'Joya'. La Roma si è informata, ma su Dybala occhio al Milan. Ad un paio di condizioni, infatti, anche il Diavolo potrebbe tornare in pista per il nativo di Laguna Larga.

Il gradimento tecnico da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara non è in discussione. Vista, però, la politica del Milan sugli ingaggi l'affare diventerebbe possibile se Dybala dovesse ragionare su uno stipendio inferiore rispetto a quello chiesto all'Inter. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>