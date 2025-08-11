Calciomercato Milan, ufficiale risoluzione del prestito di Morata al Galatasaray

"Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all'accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un'indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico".