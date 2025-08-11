Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ufficiale risoluzione del prestito di Morata al Galatasaray

Álvaro Morata lascia il Galatasaray e torna, momentaneamente, al Milan per fine prestito in questo calciomercato estivo. Lo aspetta il Como
Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, torna al Milan per fine prestito dal Galatasaray in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha confermato lo stesso club turco in un comunicato ufficiale.

"Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all'accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un'indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico".

"Grazie Morata per il tuo impegno con la maglia del Galatasaray!  Buona fortuna per la tua futura carriera!", il saluto al giocatore, poi, dei giallorossi di İstanbul, con cui Morata ha disputato 15 partite, segnando 7 gol e fornendo 3 assist, tra Süper Lig turca, Europa League e coppa nazionale.

Morata, come noto, non resterà in rossonero: lo aspetta il Como di Cesc Fàbregas, pronto a rilevarlo dal Milan in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.

