Calciomercato Milan, ufficiale risoluzione del prestito di Morata al Galatasaray

"Grazie Morata per il tuo impegno con la maglia del Galatasaray! Buona fortuna per la tua futura carriera!", il saluto al giocatore, poi, dei giallorossi di İstanbul, con cui Morata ha disputato 15 partite, segnando 7 gol e fornendo 3 assist, tra Süper Lig turca, Europa League e coppa nazionale.
Morata, come noto, non resterà in rossonero: lo aspetta il Como di Cesc Fàbregas, pronto a rilevarlo dal Milan in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 10 milioni di euro.
