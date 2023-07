Calciomercato Milan – Ufficiale il prestito di D’Alessio alla Pro Sesto

Il terzino destro, dunque, lascerà la Primavera rossonera per sbarcare in Serie C. D'Alessio, che era stato acquistato dalla Roma nell'estate 2022, ha collezionato solo 8 presenze con il Milan a causa di un infortunio all'occhio che lo ha tenuto lontano dal campo per ben 6 mesi. Nonostante tutto, il giovane difensore aveva mostrato ottime qualità ed ora è pronto a competere tra i grandi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Diavolo vuole confermare Pobega | PM News