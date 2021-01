Calciomercato Milan – Ufficiale, Conti ceduto al Parma: il comunicato

Calciomercato Milan: ufficiale il trasferimento di Conti al Parma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN (fonte: acmilan.com) – È ufficiale il trasferimento di Andrea Conti al Parma. Lo ha reso noto il Milan con un comunicato stampa diramato da pochi minuti.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di opzione per l’acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti al Parma Calcio 1913. Il Club ringrazia Andrea per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva”.

Conti lascia il Milan dopo tre stagioni e mezza nelle quali ha totalizzato 51 presenze tra Serie A, Europa League finale di Supercoppa Italiana.