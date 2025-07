Calciomercato Milan, ufficiale anche Messaoudi: ecco quando arriva

Il Milan ha chiuso per un altro acquisto in questa sessione estiva di calciomercato: trattasi di Yanis Messaoudi, classe 2009 in forza al Racing Paris. Qualche giorno fa a parlare per primo di questa operazione era stato Matteo Moretto: "C'è un 2009 di cui si parlerà tanto in futuro, perché me ne parlano veramente molto, ed è un calciatore chiaramente precoce ma di grandissima prospettiva. Il Milan è molto interessato a prendere, a firmare, Yanis Messaoudi, difensore centrale che alcuni paragonano un po' a Leny Yoro come prospettiva. È un calciatore del Racing Club de France. Capiremo se poi i dialoghi e le trattative possono sfociare in qualcosa di molto più concreto, ma il Milan è la squadra più interessata e vicina a questo giovane calciatore".