Calciomercato Milan – Non solo Kamada: le mosse rossonere

Calciomercato, Openda per l'attacco

Il Milan, per l'attacco, tiene monitorato Lois Openda del Lens, con il giocatore che ha parlato del suo futuro al termine della partita contro l'Ajaccio vinto per 3-0 e dove ha segnato il terzo gol su rigore: «Il futuro? Non è detto che quel che si legge sui media sia vero, io sono concentrato sul Lens, l'ho dimostrato fino a oggi, poi vedremo che cosa succederà. Brillare in Champions qui? Sarebbe qualcosa di eccezionale, abbiamo lavorato duro per arrivare alla qualificazione, siamo fieri di noi, spetta a noi continuare così in una grande competizione. Lo stadio Bollaert è un po' la mia casa, sono contento della festa che abbiamo fatto insieme. Questa stagione mi ha dato molta fiducia. Come resistere alle sollecitazioni? il telefono è in modalità aereo».