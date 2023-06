Calciomercato Milan – Dalla porta all’attacco: le mosse dei rossoneri

Un calciomercato che potrebbe essere molto movimentato per il Milan che potrebbe rivoluzionare la rosa tra partenze e arrivi. La nuova dirigenza potrebbe chiudere molte operazioni. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui nomi e le necessità del Diavolo in questa prima fase del calciomercato estivo.

Porta

Il quotidiano torinese parte dalla porta del Milan. La certezza tecnica è Mike Maignan. Le trattative per il rinnovo sarebbero avviate da tempo e si sta cercando di trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta. Tenendo per buono che Maignan rimanga, alle sue spalle arriverà Marco Sportiello mentre per il terzo portiere, se non ci sarà il rinnovo di Mirante, si terrà Andreas Jungdal.