Calciomercato Milan – Il Manchester nega l’interesse per Theo Hernandez

"Il Manchester United nega colloqui o contatti concreti per Theo Hernández. Non ci sono trattative in questa fase e di sicuro il Milan non prenderebbe mai in considerazione di vendere per € 60 milioni dichiarati. Theo è molto felice a Milano — mentre il Man Utd ha priorità diverse sul mercato". Al momento, quindi, si spengono le voci di calciomercato intorno al terzino del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, il bilancio in positivo un fattore sul calciomercato