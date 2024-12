CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan ha già lo sguardo vigile e attento sul calciomercato di gennaio 2025. Tanto in entrata (a centrocampo) quanto in uscita. Il punto

Rientrerà Ismaël Bennacer, certo. Ma le sue condizioni, ad oggi, sono una grande incognita. E il Milan, per la seconda parte di stagione, ha bisogno di un vice di Youssouf Fofana. Motivo per cui 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse dei rossoneri nel calciomercato invernale, ha spiegato come il Diavolo punti, in particolare, a tre giocatori per quel delicato ruolo a centrocampo.