Calciomercato Milan – Tuttosport: “Rossoneri da 8 con Atalanta e Inter”

Calciomercato Milan, la pagella di ‘Tuttosport’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha stilato le proprie pagelle sulla sessione di calciomercato che si è conclusa ieri. Il Milan, è vero, non ha preso il difensore centrale che cercava e, forse, non ha rinforzato adeguatamente la rosa in ogni suo settore. Ma è altrettanto vero che la società rossonera ha concluso operazioni, in entrata ed in uscita, davvero interessanti. Motivo per cui il quotidiano torinese assegna, come voto, un 8 pieno all’operato del Diavolo sul mercato. Il Milan, in questa speciale ‘classifica‘, si colloca al primo posto al pari dell’Atalanta e dell’Inter, mezzo voto in più della Juventus (7,5) ed uno in più di Sassuolo e Fiorentina (7). Nell’ipotetica formazione titolare rossonera, schierata con il 4-2-3-1, figurano tre nuovi acquisti: il terzino destro Diogo Dalot, il centrocampista Sandro Tonali e l’esterno d’attacco Brahim Díaz. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>