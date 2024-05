Calciomercato Milan – Fofana in pole: le cifre. E spunta un’occasione

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto sul calciomercato del Milan. Per il centrocampo in pole Fofana. E spunta l'occasione

Uno dei problemi del Milan in questa stagione è stato il filtro del c entrocampo verso la difesa . I rossoneri hanno incassato tanti gol e, nella prossima sessione di calciomercato , potrebbero andare alla ricerca di un possibile erede di Kessié , andato al Barcellona un paio di stagioni fa. 'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto proprio sul mercato rossonero e alla possibile ricerca del centrocampista difensivo. Ecco i candidati.

Calciomercato Milan, in mediana Fofana e non solo

Per il ruolo di mediano, si legge, in prima fila ci sarebbe Youssouf Fofana del Monaco, valutazione 20 milioni circa. Gran fisico, il francese potrebbe incastrarsi bene sia come vertice basso di un 4-3-3 o anche in una mediana a due. Non solo, ci sarebbero anche alternative. Una low-cost di esperienza come Amrabat, che dovrebbe tornare alla Fiorentina dopo il prestito, non entusiasmante, allo United. Difficilmente resterà alla Viola e potrebbe essere un'occasione di calciomercato del Milan. L'altro nome che fa 'Tuttosport' è quello di Renato Veiga del Basilea, 20 anni, dal grande fisico. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sesko prima alternativa a Zirkzee. Su David...