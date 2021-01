Calciomercato Milan – Tutto su Kabak se salta Simakan | News

Calciomercato Milan: monitorata sempre la situazione di Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non ha dimenticato Ozan Kabak. Il difensore centrale turco, classe 2000, di proprietà dello Schalke 04, potrebbe, infatti, ancora vestire la maglia del Diavolo.

I rossoneri, infatti, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, tornerebbero su Kabak qualora lo Strasburgo rifiutasse la proposta del Milan per l’acquisizione del cartellino di Mohamed Simakan a titolo definitivo.

Fin qui, il Milan ha offerto, per Simakan, ben 15 milioni di euro più di 3 di bonus. Il RB Lipsia, però, ha pareggiato l’offerta rossonera per il centrale francese e, pertanto, l’operazione non è ancora così certa per il club di Via Aldo Rossi.

Dovesse sfumare Simakan, allora il Milan farebbe all-in su Kabak. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>