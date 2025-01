Calciomercato Milan, tutto fatto per Gimenez: ecco quando sarà in Italia

Continuano a giungere importanti novità per quanto concerne il possibile arrivo in Italia, al Milan , di Santiago Gimenez . I rossoneri hanno accelerato decisamente nelle ultime ore per l'attaccante messicano del Feyenoord , pescato per altro nell'urna della Champions League come prossimo avversario ai Play-Off. La volontà del Diavolo è chiara ed è quella di migliorare il proprio reparto avanzato con un centravanti di peso che possa garantire un numero di gol consono ad un attaccante di questo club. Le ultime informazioni in merito li hanno forniti i colleghi di 'gazzetta.it'.

Calciomercato Milan, accordo totale per Gimenez: sarà in Italia entro ..

Secondo quanto riferito, infatti, Milan e Feyenoord avrebbero trovato un accordo economico per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ed era l'ultimo dettaglio che mancava per la definizione dell'affare. Confermato anche il contatto tra Santiago Gimenez e Zlatan Ibrahimovic, che lo ha convinto. Ma quando potrebbe arrivare in Italia? Il suo arrivo è previsto già in questo fine settimane, nonostante non possa comunque scendere in campo contro l'Inter per una questione di tempistiche. Il tempo ormai stringe e sembra ormai questione di giorni.