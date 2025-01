Calciomercato Milan, Gimenez ora è davvero vicino: Ibrahimovic decisivo

Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe in chiusura per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, addirittura, potrebbe non essere in campo nella prossima sfida contro l'Ajax e quindi questo significherà che sarà già in viaggio per l'Italia. Nell'opera di convincimento del giocatore una grande mano l'ha data Zlatan Ibrahimovic, che lo avrebbe contattato per presentargli il progetto. Non solo, perché anche il suo agente, Rafaela Pimenta, e la sua famiglia, lo hanno spinto ad accettare i rossoneri.