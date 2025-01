Nel corso degli ultimi giorni una serie di squadre si sono interessate ad Emerson Royal e recentemente è emersa una pretendente a sorpresa per il terzino del Milan. Questi primi mesi in rossonero, per lui, hanno rappresentato un periodo particolare. Pur giocando con continuità da titolare e avendo scalzato il capitano Davide Calabria con prestazioni in crescendo, il brasiliano ha ricevuto pesanti critiche non solo dai tifosi, ma anche da molti addetti ai lavori. Il sempre più probabile arrivo di Kyle Walker, poi, lo ha di fatto allontanato dal Diavolo.