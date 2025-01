Nella giornata di ieri, lunedì 20 gennaio, è emersa la notizia dell'interesse del Galatasaray per Emerson Royal, terzino destro arrivato al Milan nel corso della sessione estiva dal Tottenham. Il brasiliano, al di là delle critiche ricevute in questi primi sei mesi in rossonero, ha spesso giocato da titolare, relegando in panchina il capitano Davide Calabria. Non solo, perché con il passare delle partite, le sue prestazioni sono migliorate sempre di più. E nonostante ciò il classe 1999 è stato subissato da una pioggia di attacchi, provenienti anche dai giornalisti, infinita. Evidentemente, comunque, qualcuno deve averci visto qualcosa di buono.