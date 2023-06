Calciomercato Milan – Da trovare l’accordo con il Chelsea per Pulisic

Christian Pulisic è uno dei nomi caldi per il calciomercato del Milan. Il calciatore statunitense è l'obiettivo primario per rinforzare il reparto d'attacco del club di via Aldo Rossi e in merito a questa trattativa ci sono delle novità. Secondo quanto riferito da 'Sportmediaset', i rossoneri starebbero lavorando per cercare un accordo con il Chelsea per acquistare il classe '99. Dopo aver di fatto chiuso l'operazione Loftus-Cheek con i 'blues', il Milan vorrebbe acquistare anche l'ex Borussia Dortmund. Il club inglese chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro per cedere Pulisic, mentre il Diavolo avrebbe messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro più bonus. Intanto lo stesso Pulisic, il quale possiede il passaporto croato e non occuperebbe uno slot da extracomunitario, starebbe spingendo per la cessione in quanto vorrebbe giocare con più continuità. "Milanista da bambino": le prime parole di Sportiello >>>