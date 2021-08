Calciomercato Milan – Trequartista, Rafinha considerato ‘non idoneo’

Rafinha obiettivo di calciomercato del Milan? Tutt'altro! Il brasiliano, infatti, non sembra proprio rientrare nei piani del club rossonero

Il Milan è alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo. Non sarà Rafinha , però, il giocatore sul quale il club di Via Aldo Rossi punterà. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Rafinha, classe 1993 , centrocampista offensivo brasiliano di passaporto spagnolo, è in uscita dal PSG , club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2023 ed alcuni 'rumors' lo avevano accostato ad un possibile trasferimento in maglia rossonera.

In particolare, ieri mattina, il suo nome era stato suggerito da Carlo Pellegatti come possibile rinforzo per il Diavolo in quel settore di campo. 'Tuttosport', però, ha fatto notare come, da 'Casa Milan', filtra che Rafinha non viene considerato un 'elemento idoneo' per la squadra di Stefano Pioli. Il giocatore, mancino naturale e fratello di Thiago Alcântara del Liverpool, ha giocato anche nel Barcellona, nel Celta Vigo e nell'Inter (per sei mesi, dal gennaio al giugno 2018). Milan e Roma ai dettagli per Florenzi: il punto >>>