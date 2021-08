Calciomercato Milan – Pellegatti: “È Rafinha il nome giusto?” (Video)

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, avanza l'ipotesi Rafinha, classe 1993 del PSG, per la trequarti rossonera

Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha fatto il punto sul calciomercato rossonero in un video mattutino sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. In merito l'acquisizione da parte del Milan di un trequartista in questa sessione estiva, Pellegatti ha un'idea: "E se il nome giusto per il Milan fosse Rafinha ?"

"Spero che sia questo il nuovo giusto - ha detto Pellegatti -. Non ho conferme, ma deduzioni. Ci sono tanti elementi che mi fanno pensare che Rafinha possa essere il nome più caldo. Non ho certezze, vediamo. Nel corso della giornata effettuerò altre verifiche. Può giocare trequartista e sulla fascia destra : il PSG lo cede anche in prestito , visto che è un esubero. Giocatore di grande esperienza e caratura internazionale ".

"Ha recuperato bene dalla rottura del legamento nel novembre 2018, l'anno scorso ha giocato 23 partite nel PSG, senza gol. Giocatore pronto, di 28 anni. Magari potrebbe essere già utile a Stefano Pioli per il match contro la Sampdoria. Forse non dal 1', ma può essere anche schierato a gara in corso se Pioli non volesse lasciar perdere l'esperimento, tutto sommato riuscito, del 4-4-2. Vedremo se sarà Rafinha il nome giusto per il Milan: è ambidestro, fa salire la qualità della squadra", ha concluso Pellegatti.