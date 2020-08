Calciomercato Milan – Trequarti: si monitora sempre Óscar Rodríguez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan continua a tenere sempre monitorato Óscar Rodríguez, classe 1998, trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid che ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito nel Leganés.

I ‘Blancos‘, per privarsi di Óscar Rodríguez, chiedono 20 milioni di euro trattabili. Visto il precedente di Theo Hernández, acquistato per la medesima cifra la scorsa estate dal Milan, non è escluso che la dirigenza del club di Via Aldo Rossi torni a bussare alle porte della ‘Casa Blanca‘, stavolta per il giovane fantasista.

