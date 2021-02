Calciomercato Milan – Tre squadre su Pobega: ecco quanto vale | News

Calciomercato Milan: Pobega piace all’estero

Tommaso Pobega, classe 1999, sta giocando un’ottima stagione in prestito allo Spezia di Vincenzo Italiano. Il centrocampista triestino, di proprietà del Milan, la prossima estate dovrebbe fare ritorno alla base e restare agli ordini di Stefano Pioli. Il ragazzo, infatti, vuole tornare in rossonero per restarci e spera di poter far vedere tutte le sue qualità al Milan già a partire dal confronto diretto di sabato sera al ‘Picco‘.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, le qualità di Pobega non sarebbero passate inosservate ai club all’estero. Il giocatore, infatti, interesserebbe a Leicester City e Leeds United in Premier League, oltre che all’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Né Inghilterra, né Germania, però, saranno le destinazioni di Pobega: il Milan punta su di lui e, nonostante una valutazione di 10-12 milioni di euro per il suo cartellino, rifiuterà qualsiasi offerta per la sua cessione. Ecco le parole di Gazidis a Sky Sport. VAI ALLA NOTIZIA>>>