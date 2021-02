TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 10 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 10 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide la sua prima pagina in due. Nella prima parte, in alto, si parla esclusivamente di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lo 0-0 di Torino, unitamente alla vittoria per 2-1 dell’andata, proietta i bianconeri di Andrea Pirlo in finale della coppa nazionale.

Nella seconda parte, in basso, sono tanti i temi toccati. Si parte dalla partecipazione di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, al Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo prossimo. Quindi, spazio alla presentazione di Atalanta-Napoli, seconda semifinale di ritorno di TIM Cup.

Infine, spazio al Torino. L’Assessore allo Sport della Regione Piemonte spiega come stia ancora cercando Urbano Cairo, Presidente granata, per completare il restyling del ‘Filadelfia‘. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>