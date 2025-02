Calciomercato Milan, tre nomi per il post Theo Hernandez: ecco chi

Come ricorda Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 di Theo Hernandez con il Milan sarebbe ancora in piedi, ma il rosso contro il Feyenoord in Champions League, potrebbe influenzare la società rossonera in negativo. Al momento, al Milan nessuno avrebbe pensato a una possibile sostituzione di Theo Hernandez, visto che Moncada e Ibrahimovic erano convinti ad andare avanti col francese. Se Theo dovesse dire addio durante il calciomercato estivo? Ecco tre alternative possibili.