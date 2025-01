João Félix (Chelsea) un'alternativa a Santiago Giménez per l'attacco del Milan in questo calciomercato invernale. Le altre due? Ecco chi sono

Il Milan ha un obiettivo per rinforzare il suo attacco in queste fasi finali della sessione invernale di calciomercato: si tratta, come noto, di Santiago Giménez, classe 2001, bomber messicano del Feyenoord nato in Argentina, ma in possesso anche del passaporto italiano.