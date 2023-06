Calciomercato Milan – Trattativa in corso con il Lecce per Hjulmand

Il Milan avrebbe aperto una trattativa con il Lecce per il capitano e centrocampista del club pugliese Morten Hjulmand

Negli ultimi giorni Milan e Lecce hanno stretto i contatti, dopo che il club pugliese ha riscattato dal Diavolo l'attaccante Lorenzo Colombo . E pare che i rossoneri abbiano avuto i primi contatti esplorativi per Morten Hjulmand , capitano e centrocampista dei giallorossi.

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', il Milan avrebbe proprio intavolato una trattativa con il Lecce per Morten Hjulmand, anche grazie al buon rapporto tra le due società. Il club pugliese, al momento, lo valuterebbe 25 milioni di euro, ma il Diavolo punta ad abbassare la richiesta, magari inserendo qualche contropartita tecnica nell'affare. Come potrebbe essere Marco Nasti, che piace parecchio ai giallorossi.