Calciomercato Milan, trattativa avviata per Reyna: ecco la vera richiesta

Il Milan da qualche giorno a questa parte ha messo gli occhi su Giovanni Reyna, anche se nelle ultime ore è emersa la vera richiesta del Borussia Dortmund per il giocatore. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, infatti, nel corso della settimana sono volati in Germania, più precisamente a Dusseldorf, per quello che sulla carta era stato definito come un viaggio non riguardante il calciomercato.