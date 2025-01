Calciomercato Milan, Reyna il colpo in attacco? Contatti con…

La strada che porta a Marcus Rashford non ha visto novità importanti per il Milan. I rossoneri devono battere soprattutto Barcellona e Borussia Dortmund. Entrambe avrebbero deciso di fare uno scatto importante per arrivare con più forza all'allungo finale. I tedeschi sarebbero pronti a spingere dopo la cessione di Donyell Malen all'Aston Villa per 21 milioni di sterline (25 milioni di euro) più bonus. Il Barcellona, anche attraverso alcuni prestiti di calciatori in esubero in rosa, potrebbe trovare clamorosamente spazio anche per Rashford. Per questo in attacco il Milan inizia a sondare altri profili.