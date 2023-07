Calciomercato Milan – Traoré alternativa a Chukwueze: occhio alla Roma

Il Milan continua il lavoro sul calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca dei giusti profili per rinforzare una rosa che, nella scorsa stagione, ha dimostrato di essere troppo corta per competere su più competizioni. Non solo centrocampo, il Milan lavoro anche per l'attacco e per la fascia destra. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sugli obiettivi.