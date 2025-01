Calciomercato Milan, Torriani è il futuro tra i pali: blindato con il rinnovo

Il Milan sarebbe in trattativa avanzata per il rinnovo di Lorenzo Torriani, portiere classe 2005 che ha già esordito in prima squadra

Fabio Barera Redattore 25 gennaio - 16:16

Il Milan vorrebbe blindare uno dei suoi maggiori talenti, Lorenzo Torriani, e in questo senso sembra essere molto vicino il rinnovo del suo contratto. Il giovane classe 2005 ha già avuto l'opportunità di scendere in campo con la prima squadra i più di un'occasione. Era successo nel corso di alcune amichevoli estive, quando un infortunio occorso a Marco Sportiello aveva costretto Paulo Fonseca ad affidarsi a lui. Non solo, perché ha avuto la grandissima opportunità di mettersi in mostra anche in Champions League, contro il Liverpool a causa di un guaio fisico a Mike Maignan.