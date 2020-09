Calciomercato Milan – Il Torino torna su Krunic: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic, futuro in bilico. Il centrocampista bosniaco, classe 1993, è in uscita dal Milan. Il club rossonero, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ha ricevuto un’offerta di 4 milioni di euro dal Friburgo per l’ex empolese.

Krunic verso Friburgo? Il Milan per ora tentenna …

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, però, prima di vendere Krunic vorrebbero regalare un altro centrocampista al tecnico Stefano Pioli. Intanto, però, sempre il quotidiano torinese ha riportato come, a margine dell’incontro in Lega Calcio dello scorso mercoledì, su Krunic sia tornato anche il Torino.

Il Torino è tornato sulle tracce di Krunic

Il bosniaco, infatti, è molto apprezzato dal tecnico granata, Marco Giampaolo, per la sua capacità di giocare tanto da mezzala in un centrocampo a tre quanto dietro le punte. Perfetto, insomma, per il suo 4-3-1-2. Giampaolo, come si ricorderà, ha già allenato Krunic sia all'Empoli sia al Milan.