Calciomercato Milan – Il Torino chiede informazioni per Messias

Il Torino avrebbe chiesto informazioni al Milan per Junior Messias in vista della prossima sessione di calciomercato

Il Milan, nel corso delle ultime settimane, si è dimostrata una delle società più attive sul mercato, sebbene la sessione estiva ancora non abbia aperto i battenti. Oltre a Marco Sportiello, per cui manca solamente il comunicato ufficiale, i rossoneri avrebbero avviato le trattative anche per Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek.