Calciomercato Milan – Torino, Krunic precisa richiesta di Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo una parentesi sfortunata con il Milan, Marco Giampaolo è pronto a ritornare in Serie A. Lo attende il Torino, con il quale ha già un accordo totale di due anni: adesso bisogna rescindere il contratto in essere con i rossoneri, ma ormai non ci sono dubbi sul suo futuro granata. Dopo l’ufficialità si penserà a sistemare la rosa in vista della prossima stagione: secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, tra le richieste di Giampaolo è presente Rade Krunic, centrocampista classe 1993 del Milan. Il bosniaco, arrivato in rossonero lo scorso anno, ha fatto fatica ad imporsi e potrebbe quindi già salutare il Diavolo dopo 18 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

