Milan, oggi Giampaolo firma la risoluzione: poi andrà al Torino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di oggi Marco Giampaolo firmerà la risoluzione del contratto col Milan per poi diventare il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico di Giulianova è rientrato dalle vacanze che stava trascorrendo in Croazia per risolvere l’iter burocratico e diventare così il nuovo mister del club granata, che nei giorni scorsi ha salutato Moreno Longo. L’ex allenatore del Milan firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo.

