Calciomercato Milan – Il Torino ha chiesto Lazetic: le ultime

Il Torino avrebbe chiesto Marko Lazetic al Milan. Operazione possibile in prestito, c'è già il benestare di Ivan Juric per l'arrivo del serbo. A riferirlo è Milanpress.it. I rossoneri vorrebbero cedere il calciatore a titolo temporaneo per permettergli di trovare maggiore spazio, cosa che al Milan non avrebbe garantito.