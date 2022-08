Milan-Pergolettese 7-1, gol e highlights della sgambata mattutina (Video)

Il Milan ha ospitato in mattinata la Pergolettese, squadra che milita nel campionato di Serie C: gol e highlights del 7-1 finale

Il Milan ha ospitato in mattinata la Pergolettese, squadra che milita nel campionato di Serie C. Sette le reti messe a segno dai ragazzi di Pioli, in quella che può essere definita una sgambata. In evidenza Charles De Ketelaere, autore di una tripletta (gol su rigore, di testa e di sinistro). Doppietta di Lazetic, gol di Adli e Pobega (rete ospite di Bevilacqua) a completare il tabellino. Nel video in basso gol e highlights del match di Milanello, pubblicati dai rossoneri su Twitter.