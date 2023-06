Secondo quanto ci risulta, Tonali ha accettato la corte del Newcastle. Il Milan vuole 80 milioni per chiudere l'operazione di calciomercato

Secondo quanto ci risulta, il Milan per Tonali sta tentando di arrivare agli 80 milioni di euro. Il calciatore ha detto si al Newcastle. Il calciatore rossonero potrebbe quindi salutare Milano. La trattativa se dovesse andare a buon fine, potrebbe essere la più remunerativa della storia rossonera, superando quella di Ricardo Kakà, ceduto al Real per 67 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Tonali via? Ecco il primo obiettivo del calciomercato del Milan