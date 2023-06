Calciomercato Milan – Via Tonali? Frattesi il primo obiettivo

Un calciomercato che parte con la possibile cessione di Sandro Tonali in Premier League. Con l'addio del centrocampista sempre più probabile, il Milan dovrà rifare la mediana , anche dato l'infortunio di Ismael Bennacer che potrebbe stare fuori molto tempo per l'infortunio subito contro l'Inter. Il Diavolo potrebbe chiudere più di un'operazione a centrocampo. Ecco il primo nome.

Calciomercato Milan, via Tonali dentro Frattesi?

Con Sandro Tonali sempre più vicino al Newcastle, il Milan dovrà andare alla ricerca di un sostituto in questa sessione di calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio i rossoneri, in caso di partenza del centrocampista classe 2000, potrebbero irrompere nella corsa a Frattesi.Il Diavolo, si legge, si unirebbe alla Juventus e all'Inter entrambi interessati al centrocampista del Sassuolo. I neroverdo vorrebbero 40 milioni di euro per il proprio gioiello. Vedremo se Frattesi sarà il rimpiazzo di Tonali. LEGGI ANCHE: Dall'Inghilterra: "Tonali-Newcastle si fa: le cifre"